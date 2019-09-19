На Стрийщині запрацює молодіжний простір «За горнятком»

У суботу, 21 вересня, у народному домі села Добряни відкриється Молодіжний простір «За горнятком». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.
Як йдеться у повідомленні, вільний майданчик для молоді створено на підтримку культурних та соціальних ініціатив за принципами доступності та спільної відповідальності/
«Простір створено для того, щоб молодь могла проводити події та презентації, втілювати проєкти, проводити час весело та корисно. Учасники працюватимуть над проєктами у сфері культури, мистецтва, громадянської та неформальної освіти», – мовиться у повідомленні.
Офіційне відкриття відбудеться о 18 год.
Фото: ЛОДА
Вероніка Рой