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На Сокальщині неподалік від житлових будинків знайшли понад 130 мін часів ІІ Світової війни

Вероніка Рой

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Сьогодні, 19 вересня, у селі на Сокальщині піротехніки 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили та знищили 137 одиниць 82 мм мінометних мін часів ІІ Світової війни. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС у Львівській області.

 

Боєприпаси виявили під час виконання земляних робіт в полі, на відстані 500 метрів від житлових будинків, в с. Гута Сокальського району. Спочатку було виявлено три вибухонебезпечні предмети. В результаті розвідки місця знахідки фахівці 2 спеціального центру швидкого реагування виявили 137 мінометних мін.

Усі боєприпаси вилучено та знищено у встановленому порядку на підривному майданчику поблизу с. Бояничі Сокальського району.

Фото: ДСНС

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