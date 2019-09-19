Минулої доби ворог 5 разів порушував режим тиші на Донбасі

18 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 3 обстріли позицій Об’єднаних сил:

неподалік Березового – зі стрілецької зброї; двічі поблизу Водяного – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив 2 обстріли позицій Об’єднаних сил:

неподалік Травневого – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Кримського – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.