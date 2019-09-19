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Міськрада Львова спільно з «Онуром» створить фірму, якій виділить майже 5 га землі

Наталя Дуляба

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Комунальне підприємство «Агенція ресурсів Львівської міської ради» спільно з ТзОВ «Онур конструкціон інтернешнл» створить нове підприємство, для якого виділять майже 5 га землі неподалік аеропорту «Львів». «За» відповідну ухвалу сьогодні, 19 вересня, під час сесії міськради Львова проголосували 37 депутатів. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Як вказано в ухвалі, нове підприємство мерія спільно з «Онуром» створить у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Називатиметься воно ТзОВ «Сінерджі Альянс».

Як частку у статутний капітал новоствореного підприємства сесія Львівської міськради визначила земельну ділянку площею 4,82 га на вул. Щирецькій – вул. Ряшівській.

«ЛКП “Агенція ресурсів Львівської міської ради“ визначити розмір частки у статутному капіталі ТзОВ “Сінерджі Альянс“ шляхом проведення експертної оцінки земельної ділянки площею 4,8282 га на вул. Щирецькій – вул. Ряшівській», – вказано в ухвалі.

Водночас директорка юридичного департаменту міськради Львова Гелена Пайонкевич розповіла, що на цій ділянці збираються збудувати конгрес-хол.

Виділена ділянка для ТзОВ «Сінерджі Альянс» знаходиться поруч із аеропортом «Львів», між ТВК «Південний» та ТРЦ Victoria Gardens. Згідно з кадастровою картою України, її цільове призначення – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.

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