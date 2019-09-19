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Для шкіл Львова придбають 100 мультитач панелей

Вероніка Рой

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Сьогодні, 19 вересня, під час сесії Львівської міської ради прийняли ухвалу, відповідно до яких ЛКП «Міський центр інформаційних технологій» закупить для шкіл Львова мультитач панелі на умовах фінансового лізингу, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Планується, що школи Львова отримають 100 мультитач панелей. Вони повинні покращити якість надання освітніх послуг та інформатизацію освітнього середовища закладів освіти м. Львова.

«Інтерактивні панелі — це необхідний засіб для навчання сучасних дітей. Тільки підручника, зошита і дошки зараз вже недостатньо. Наші діти привикли до сучасних ґаджетів, тому інтерактивна панель допомагає їм використати ті знання, які вони вже мають, та можуть побачити ті речі, які ми не може продемонструвати наживо. До прикладу, не всі школи є обладнані сучасними кабінетами хімії, а за допомогою цих панелей є можливість багато чого навчитись провести будь-які лабораторні, практичні роботи з хімії чи фізики. Окрім того, з такими панелями можна побачити цікаві речі з математики, зокрема геометрії, помандрувати в стародавній світ на уроках історії, подивитись на різні явища, що відбувають в дикій природі. Це сучасний засіб, який використовується у всіх наших навчальних закладах вчителями усіх предметів. Наші школи забезпечені мультитач панелями у різній кількості: десь по 2, десь більше 4. Якщо ми придбаємо ще 100 нових панелей, то кожна наша школа буде мати щонайменше 3 інтерактивні мультиборди», —  цитує пресслужба ЛМР начальницю управління освіти ЛМР Зоряну Довганик.

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