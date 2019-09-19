Де на Львівщині планують облаштувати мультифункціональні майданчики: перелік населених пунктів

У шістьох населених пунктах на Львівщині планують облаштувати мультифункціональні майданчики для занять ігровими видами спорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Як йдеться у повідомленні, у п’ятницю, відбулось засідання обласної комісії з питань розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків За підсумками обговорення члени обласної комісії дійшли висновку, що повні пакети необхідних документів уже готові для облаштування 6 мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту.

Це стосується міста Городок, села Сілець Сокальського району, села Велике Колодно Кам’янко-Бузького району, села Муроване, селища міського типу Запитів Кам’янко-Бузького району (реконструкція) та села Борщовичі Пустомитівського району (реконструкція).

«Реалізація зазначених проєктів відбуватиметься на умовах співфінансування, де не менше 50% коштів передбачається з місцевих бюджетів або інших джерел, а другу половину складуть кошти субвенції, але не більше 1 млн 100 тис грн. Нагадаємо, що на ці цілі Львівська область отримала від держави 11 млн 966,5 тис. грн. )», – зазначається у повідомленні Львівської ОДА.

Основні умови, регламентовані документом, такі: мультифункціональний майданчик повинен бути завдовжки не менше ніж 38 метрів і завширшки не менше ніж 20 метрів, призначений для занять з не менше ніж чотирьох ігрових видів спорту, який має спеціальне покриття, розмітку для різних ігрових видів спорту та необхідне обладнання, що відповідає правилам проведення змагань, затвердженим в установленому законодавством порядку.

Обласну комісію створено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 липня 2019 року, де головним розпорядником субвенції та відповідальним за виконання бюджетної програми визначено Міністерство молоді та спорту.

Фото: ЛОДА