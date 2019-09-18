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Затримали чоловіка, який грозився підірвати міст у столиці. Ним виявився колишній військовий

Соломія Головіна

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На мосту Метро затримано зловмисника, який погрожував його підірвати. Він є колишнім військовослужбовцем, звільненим зі служби три місяця тому. Про це повідомив начальник столичної поліції Андрій Крищенко, передає Укрінформ.

 

«Це колишній військовослужбовець. Його було звільнено три місяці тому, у нього вже вилучалась вибухівка», – сказав він.

Директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко підтвердив виданню, що особу чоловіка, який погрожує підірвати міст Метро у Києві, правоохоронці вже встановили.

За даними ЗМІ, ним виявився Олексій Белько, який нещодавно здав до поліції кілограм вибухівки та 88 патронів, які, нібито, знайшов випадково.

Джерело фото: Укрінформ

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