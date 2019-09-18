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Невідомий погрожує підірвати міст у Києві. Поліція проводить спецоперацію

Соломія Головіна

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У Києві біля мосту Метро, де невідомий погрожує вибухом, проводиться спеціальна поліцейська операція. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Нацполіції України.

 

Правоохоронці ввели у столиці спеціальний оперативний план. Наразі на місці події знаходиться керівництво Головного та територіального управлінь поліції, наряди патрульних, кінологи зі службовими собаками, спецпризначенці та фахівці вибухотехнічної служби.

До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий заблокував рух на мосту Метро та погрожує підірвати його і державні установи. Отримавши цю інформацію, на місце виїхали спеціалісти усіх профільних служб, а також керівництво столичної поліції.

«Невідомий здійснює постріли і погрожує вибухом. Ми проводимо спеціальну поліцейську операцію. Нині тут перебувають представників усіх служб. Рух автомобілів і поїздів на мосту перекрито. Слідчі столичної поліції кваліфікують подію як підготовка до терористичного акту», – повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Фото: МВС

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