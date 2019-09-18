Вулицю Курмановича візьмуться ремонтувати на початку жовтня

Наприкінці вересня – на початку жовтня планують розпочати ремонт вул. Курмановича. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як уточнили в департаменті житлового господарства та інфраструктури, тендер на ремонт цієї вулиці вже провели. Зараз готуються документи для підписання угоди з переможцем тендеру. Вулицю будуть ремонтувати на ділянці від вул. Академіка П’ясецького до вул. Данила Апостола.

«На вул. Курмановича буде проведено капітальний ремонт. Наразі маємо бюджетних призначень на ці роботи у сумі 36 млн грн, загалом проект вартує 71,5 млн грн. Там буде замінено дорожнє покриття, облаштовано дощову каналізацію, вело-пішохідну інфраструктуру, газони, хідники, буде замінено водопровід, також буде зовнішнє освітлення», – зазначив в.о. директора департаменту Олександр Одинець.