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Вночі на Липинського поліцейські затримали п’яного водія, який двічі втікав з місця ДТП

Вероніка Рой

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Вчора вночі працівники групу реагування Управління поліції охорони на вулиці Липинського у Львові затримали нетверезого водія на Dacia Logan, котрий врізався у два автомобілі та втік з місця аварії. Автівка також перебувала у розшуку за скоєння ДТП в цей же день. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі в Управлінні поліції охорони у Львівській області.

 

«Працівники групи реагування поліції охорони Львова, рухаючись по вулиці Липинського, побачили пошкоджені автомобілі на аварійних сигналах. При з’ясуванні обставин, водії транспортних засобів повідомили, що червоний Dacia Logan врізався в них та втік з місця пригоди. Поліцейські охорони, обстежуючи район, виявили автомобіль та водія з ознаками сп’яніння, що утік з місця скоєння пригоди», – зазначають поліцейські.

Як виявилося згодом, автомобіль перебував у розшуку за скоєння іншої ДТП в цей же день.

Фото: поліція охорони

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