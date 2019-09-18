Від завтра ще на двох вулицях Львова патрульні використовуватимуть радари для контролю швидкості

Від завтра, 19 вересня, патрульна поліція використовуватиме ще 17 пристроїв TruCam для вимірювання швидкості руху. Два з них будуть працювати на вулицях Львова. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, передає Львівський портал.

Ще два пристрої працюватимуть на вул. Червоної Калини та на вул. Стрийській.

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Станом на сьогодні, TruCam вже використовуватимуть на таких автодорогах Львівщини: М-06 Київ-Чоп, М-09 Львів – Рава-Руська, М-10 Львів-Краковець, М-10-01 Львів-Краковець (Західний обхід Львова), М-11 Львів-Шегині та у Львові на проспекті Чорновола, на вул. Городоцькій, вул. Шевченка і на вул. Княгині Ольги.

Фото: Facebook-сторінка Олексія Білошицького