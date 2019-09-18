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В обмінниках Львова гривня зміцнилася до позначки 26 грн за євро

Андрій Котенський

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Національний банк зміцнив на декілька копійок офіційний курс гривні на 18 вересня. Зокрема, долар втратив ще одну копійку і встановлений на рівні 24,76 грн. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

 

Офіційний курс гривні до євро зміцнів на 3 копійки і встановлений на рівні 27,30 грн.

У канторах Львова за долар дають в середньому 24.60 грн, а купують по 24.95 грн. Натомість за євро дають вже менше 27 гривень, в середньому валюту ЄС купують по 26.95 та продають по 27.45 грн. Злотий по 6.17 – 6.27 грн відповідно.

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