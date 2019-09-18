Суд у Львові оштрафував держслужбовця, який забув задекларувати квартиру

Сихівський районний суд Львова оштрафував головного державного ревізора-інспектора відділу податкового супроводження підприємтсв паливно-енергетичної галузі у Львівському управлінні Офісу великих платників податків ДФС України, який незадекларував квартиру. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

Встановлено, що держслужбовець не повідомив НАЗК про суттєві зміни у майновому стані – набуття у власність квартири, вартістю 775 тис грн. Таким чином чоловік вчинив адмінправопорушення, пов’язане з корупцією, передбачене ч.2 ст.172-6 КУпАП.

За результатами судового розгляду, постановою Сихівського районного суду м.Львова 28.08.2019 вказану особу визнано винною та накладено стягнення у вигляді штрафу.

Рішення суду набрало законної сили.