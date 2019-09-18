Рівень освіти українців впливає на їхні кінематографічні вподобання, – соціологи

Чим вищий рівень освіти українців, тим більше вони полюбляють історичні, документальні фільми і фантастику. До таких висновків дійшли експерти соціологічної групи «Рейтинг», які у вересні проводили опитування щодо кінематографічних вподобань громадян. Про це повідомляє Львівський портал.

Провівши опитування, соціологи з’ясували, що смаки українців щодо фільмів залежать від їхньої освіти. Так, чим вищий рівень освіти, тим більше вони полюблять історичні, документальні фільми та фантастику.

Також представники з вищою освітою більше, ніж інші люблять комедії, пригодницькі фільми та трилери. Людей зі середньою освітою більше інших цікавлять бойовики та мелодрами.

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Відтак найулюбленішими жанрами кіно для українців є комедія (37%), історичні фільми (31%) та мелодрами (28%).

Далі серед вподобань ідуть документальні (18%) та пригодницькі (15%) фільми, бойовики (14%) та фантастика (13%). Також кожен десятий зазначив, що любить драми. Трилери популярні серед 7% опитаних українців, жахи – 6%, любителів містики є всього 5%, а еротики – 2%.

«Попри те, що комедії залишаються лідером вподобань у десятирічній динаміці, відсоток тих, хто вважає їх улюбленим жанром, зменшився зі 45% до 37%. Також цьогоріч у порівнянні із 2009 роком значно менше людей обрали пригодницькі фільми (15% проти 24%). Дещо поменшало також любителів мелодрам. У динаміці збільшилась кількість тих, хто полюбляє фантастику, також дещо зріс інтерес до історичних фільмів та документальних стрічок», – йдеться у повідомленні соціологів.

Молодь віддає перевагу комедіям, бойовикам, фантастиці, фільмам жахів та трилерам, тоді як із віком інтерес до таких жанрів в українців зменшується. Загалом кіно загалом молодші більше люблять, ніж старші. Водночас для представників старших вікових груп цікавіші такі жанри як історичні фільми та мелодрами.

Щодо поділу кінематографічних смаків за статтю, то жінки полюбляють мелодрами, драми та комедії, натомість чоловіки – бойовики, історичні, документальні фільмі та фантастику.

Зазначимо, що опитування соціологічна група «Рейтинг» проводила протягом 12-16 вересня цього року. Участь у ньому взяли 2000 респондентів віком від 18 років. Похибка становить не більше 2,2%.