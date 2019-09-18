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Прикордонники затримали велосипедиста-нелегала із Франції

Оксана Батюк

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На кордоні затримали 21-річного француза, який незаконно в’їхав в Україну на велосипеді. Про це Львівському порталу повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України Західного кордону.

 

За даними відомства, 17 вересня, прикордонники затримали порушника кордону у залізничному пункті пропуску «Чоп (Страж)». Юнак поза контролем перетнув державний кордон зі Словаччини в Україну. Його переміщення було зафіксовано камерами відеоспостереження, про що повідомили прикордонники Словаччини.

На місце події скерували групу реагування відділу «Тиса». Прикордонний наряд виявив невідомого на залізничній колії вантажного пункту пропуску. Правопорушника, який прямував велосипедом у напрямку міста Чоп, затримали та доставили у прикордонний підрозділ. Ним виявився громадянин Франції.

Свої дії юний француз пояснив так, «що прямував до Києва з туристичною метою, але не врахував, що Україна та Словаччина розділені державним кордоном».

До з’ясування обставин правопорушення затриманого помістили у пункт тимчасового тримання Чопського прикордонного загону.

За незаконне перетинання державного кордону хлопця притягують до адміністративної відповідальності в судовому порядку. Після цього на нього очікує вимушене повернення на територію Словаччини.

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