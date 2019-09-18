Олег Сенцов у Львові візьме участь в акції на підтримку українських політв’язнів

Цієї неділі, 22 вересня, у Львові відбудеться правозахисна акція «Лист з-за ґрат. Письменницький марафон на підтримку українських заручників Кремля», до якої долучиться Олег Сенцов. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Марафон відбудеться в рамках 26 Book Forum.

«Неділя, як останній день Форуму, завжди є днем, коли всі розслабляються. Але не цього року. Останній день 26 Book Forum буде з великим знаком оклику. Окрім дуже важливої презентації книги Олега Сенцова, о 12.00 год. відбудеться важлива акція на підтримку політв’язнів. Минулого року біля входу в Ратушу була акція на підтримку Сенцова, а цього року вже разом з ним ми будемо мати спільну акцію підтримки політв’язнів, які зараз є заручниками Кремля. Запрошуємо всіх, хто має змогу долучитись, прийти до пам’ятника І. Франка, щоб нас почув весь світ, щоб наші в’язні почули нашу підтримку», — закликав заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

Відомо, що учасниками акції стануть Мирослав Маринович, Ольга Герасим’юк, Андрій Курков, Галина Крук, Вахтанґ Кебуладзе, Олег Сенцов, Римма Зюбіна, Олександра Матвійчук.

Нагадаємо, у неділю о 13:00 Олег Сенцов у Львівській національній філармонії (вул.Чайковського, 7) колишній політв’язень презентує книгу «Маркетер». Вхід вільний для усіх охочих.

З повною програмою BookForum можна ознайомитися тут.