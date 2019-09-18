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На заправці у Миколаєві вбили трьох людей

Андрій Котенський

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Поліція розслідує обставини загибелі трьох людей, тіла яких були знайдені у Миколаєві на АЗС. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Миколаївської області.

 

Повідомлення про виявлення тіл працівників автозаправної станції з вогнепальними пораненнями надійшло до поліції сьогодні близько 12:20.

Наразі встановлено, що тіла загиблих працівників автозаправної станції (механіка, оператора та касира) виявила дружина одного з них, коли тривалий час не могла додзвонитись до свого чоловіка. На крики жінки прибігли перехожі, які допомогли викликати поліцію.

Зараз проводяться невідкладні слідчі дії, в ході яких правоохоронці відпрацьовують усі можливі версії злочину, враховуючи отриману інформацію, аби підтвердити чи спростувати кожну. Серед них: вбивство, вчинене з метою заволодіння майном, грошовими коштами тощо, через особисті неприязні стосунки, а також під час раптово виниклого конфлікту.

На місці події працюють спіробітники слідчо-оперативної групи Інгульського відділу поліції, слідчі, оперативники Головного управління, криміналісти, кінолог зі службовим собакою, експерти.

У місті введено спеціальну поліцейську операцію «Сирена».

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