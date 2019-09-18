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На Сколівщині Renault злетіло у кювет: водія довелося «вирізати» з автівки

Вероніка Рой

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Вчора, 17 вересня, близько 08:25 на автодорозі Київ-Чоп в с. Козьова, Сколівського району, автомобіль Renault з’їхав в кювет. Рятувальника довелося вивільняти травмованого водія з понівечено у ДТП автівки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС у Львівській області.

 

Як повідомляється, пожежно-рятувальне відділення за допомогою гідравлічних ножиць та бензоріза деблокували травмованого водія та передали його медикам. Також рятувальники відключили акумуляторну батарею, аби запобігти займанню автівки.

«Внаслідок ДТП було травмовано 30-річного водія. Потерпілого з травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в Сколівську центральну району лікарню. Обставини події встановлюють правоохоронці», – зазначають у ДСНС.

Фото: ДСНС

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