На Львівщину насуваються перші заморозки

Цієї ночі на Львівщині очікуються перші заморозки. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському гідрометцентрі.

«Завтра очікується прохолодна погода. Вночі переважно без опадів, вдень пройдуть невеликі дощі. Вітер переважно північно-західного напрямку, помірний, збережуться подекуди пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 1 – 6° тепла, на поверхні ґрунту місцями можливий заморозок 0 – 2º, вдень 10 – 15° тепла», – йдеться у повідомленні.

До слова, сьогодні вранці у Карпатах випав сніг.