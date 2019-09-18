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На Львівщину насуваються перші заморозки

Вероніка Рой

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Цієї ночі на Львівщині очікуються перші заморозки. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському гідрометцентрі.

 

«Завтра очікується прохолодна погода. Вночі переважно без опадів, вдень пройдуть невеликі дощі. Вітер переважно північно-західного напрямку, помірний, збережуться подекуди пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 1 – 6° тепла, на поверхні ґрунту місцями можливий заморозок 0 – 2º, вдень 10 – 15° тепла», – йдеться у повідомленні.

До слова, сьогодні вранці у Карпатах випав сніг. 

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