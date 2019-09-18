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На Львівщині троє школярок потрапили у лікарню через розпилення газового балончика

Соломія Головіна

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Сколівські поліцейські встановили особу, яка розпилила сльозогінний газ у школі, внаслідок чого постраждало троє школярок. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Так, до Сколівського відділення поліції сьогодні, 18 вересня, надійшло повідомлення від медиків про те, що у лікарню доставили трьох учениць місцевої гімназії з діагнозом «токсична дія невідомого газу».

Поліцейські встановили, що близько 14.00 на перерві між уроками 16-річний учень 11 класу розпилив газовий балончик на листя вазона, який знаходився в коридорі навчального закладу. Внаслідок цього постраждали три дівчинки віком 10, 13 та 14 років. Їх госпіталізували до лікарні.

На правопорушника складено адміністративний протокол за ст.173 (дрібне хуліганство) КУпАП. Санкцією статті передбачено накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на термін від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на термін від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на термін до п’ятнадцяти діб.

Також працівники ювенальної превенції провели профілактичну бесіду зі школярем та його батьками.

Фото: поліція Львівщини

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