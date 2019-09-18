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На Львівщині судитимуть 18-річного хлопця, який викрав мотоцикл, а потім на ньому потрапив у ДТП

Вероніка Рой

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У Львівській області до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 18-річного юнака, котрий викрав мотоцикл, а потім на ньому потрапив у ДТП.  Про це Львівському порталу повідомили у преслужбі прокуратури у Львівській області.

 

Досудовим розслідуванням встановлено, що уночі 2 вересня, зловмисник зайшов на територію господарства односельчанина та з приміщення сараю викрав мотоцикл SPARK SP110C-2C Після цього, хлопець потрапив у дорожньо-транспортну пригоду та пошкодив його, завдавши потерпілому матеріальної шкоди на суму 14 300 грн.

Такі дії фігуранта кваліфіковано за ч.2 ст.289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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