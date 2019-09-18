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МЕРІ у Львові дасть концерт на Покрови

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Львів’ян запрошують на концерт гурту МЕРІ, який виступить на Сихові у Центрі Довженка із новою програмою «Нові та найкращі пісні». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

«МЕРІ – це чудова музика і українські тексти та українська позиція музикантів. Цього разу слухачі зможуть почути наживо не лише улюблені пісні, а й дуже багато нових, не менш вартісних пісень. Приходьте обов’язково. Тим більше, що концерт відбудеться у свято Покрови Божої Матері, а концерт МЕРІ є гарною нагодою провести це свято», – йдеться у повідомленні організаторів.

Концерт відбудеться, 14 жовтня – День захисника України, тож для ветеранів АТО та ООС діють знижки – 20%

«Цей зал особливий для нас. Пригадую, що багато років тому на початку нульових наші перші виступи відбувались саме тут. Минулого року, під час туру «Мерідіани 15», ми також зустрічалися з нашою публікою у центрі Довженка. Цьогоріч виступ припадає на Покрову, на День Захисника України, і я вважаю це особливо почесним. Бо на усіх без вийнятку концертах я нагадую, що наша країна у війні, війні за свою ідентичність і незалежність. І у цій війні ми можемо опиратись і надіятись тільки на себе і на наших захисників, нашу Армію. У програмі концерту прозвучать багато пісень на соціальну та патріотичну тематику, ми будемо раді бачити в залі учасників ООС та ветеранів. Отож запрошую усіх та з нетерпінням чекаю на зустріч», – розповів фронтмен гурту МЕРІ Віктор Винник.

До слова, під час концерту буде проводитися благодійний збір коштів на потреби української армії.

Квитки можна придбати тут: kasa.in.ua

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