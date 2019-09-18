Львівський «ОХМАТДИТ» і Чорнобильську лікарню хочуть об’єднати

Львівську обласну дитячу клінічну лікарню «ОХМАТДИТ» планують об’єднати зі Західноукраїнським спеціалізованим дитячим медичним центром. Про це під час відкритого інтерв’ю, організованого Тvoemisto.tv, повідомила керівниця департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак, передає кореспондент Львівського порталу.

Департамент охорони здоров’я Львівської ОДА вже запропонував відповідний проєкт рішення Львівській облраді, далі рішення за нею.

«Ми плануємо зробити дуже радикальну річ, але вона викликана реаліями життя і тим, що ми прекрасно розуміємо, що колись ініційоване створення двох дитячих лікарень було достатньо штучним. Протягом багатьох років у медичному середовищі ми постійно говоримо про об’єднання цих лікарень. Тому, наш департамент подав проєкт рішення в обласну раду про реорганізацію цих медзакладів, тобто об’єднання Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру та «Охматдиту», – розповіла Ірина Микичак.

За її словами, це буде потужний регіональний центр медицини дитинства.

«Паралельно ми розпочнемо процес проектування та будівництва нової сучасної дитячої лікарні, в яку, власне, і перемістять нову структуру», – додала керівниця департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА.

Як відомо, нещодавно екскерівниця львівського «Охматдиту» Мар’яна Возниця очолила західний підрозділ НСЗУ.