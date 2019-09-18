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Філармонія запрошує на театр-кабаре «Не журись. Все буде добре»

Андрій Котенський

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У суботу, 21 вересня, о 18:00 у Львівській національній філармонії відбудеться концерт «Не журись. Все буде добре».  Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

«Багато хто пам’ятає львівський театр-кабаре, котрий з’явився у нашому місті в кінці 80-х років. Передусім, це був сатиричний театр, в якому панувала авторська пісня. Артисти висміювали комуністичну владу, виконували заборонені пісні січових стрільців, воїнів УПА. Серед них був також і наш гімн, теж на той час заборонений…», –  зазначають організатори події.

21 вересня у філармонії в товаристві п. Дзюня (Богдан Рибка) та п. Мірці (Мирослава Сидор), а також відомих учасників театру «Не журись» Юрія Винничука, Віктора Морозова у супроводі Батяр-бенду «Галичина», Олега Лихача та Лесі Бонковської, глядача очікує колоритна атмосфера цього легендарного театру, сповнена вишуканого галицького гумору, танців і пісень.

Компанію їм складуть талановиті солістки львівської національної філармонії Лілія Коструба, Ірина Жовтолист і провідні колективи Львова: шоу-балет «Акверіас» та академічний інструментальний ансамбль «Високий Замок».

Квитки можна придбати тут: philharmonia

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