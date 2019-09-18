До Дня психічного здоров’я у Львові організують унікальний концерт класичної музики

На території Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні просто 10 жовтня неба відбудеться масштабна подія «Розуміємо, приймаємо, діємо», присвячена Всесвітньому дню психічного здоров’я. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Посеред стін психіатричної лікарні пролунає жива музика для тих, кого суспільство всіляко намагається від себе відмежувати, хоча й неохоче це визнає: для пацієнтів, поневолених психічними хворобами у мурах психіатричних закладів або ізольованих від суспільства стигматизаційним вироком. Стигматизація — покладання тавра — з невмолимою неухильністю відкидає цих людей по той бік суспільства, яке вважає себе привілейованим усіма соціальними благами. Хоча б якось привернути увагу всіх нас до такого стану речей покликані акції Дестигматизації. Нехай це лише один день в році, але цей день і заходи для його відзначення мають нагадати нам, що прийняття людей з психічними розладами є одночасно і толерантністю та уважнішим ставленням до усякої «інакшості», без якої нема розвитку культури», — зазначають організатори.

Захід відбудеться о 16.00 год.