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До Дня психічного здоров’я у Львові організують унікальний концерт класичної музики

Вероніка Рой

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На території Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні просто 10 жовтня неба відбудеться масштабна подія «Розуміємо, приймаємо, діємо», присвячена Всесвітньому дню психічного здоров’я. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Посеред стін психіатричної лікарні пролунає жива музика для тих, кого суспільство всіляко намагається від себе відмежувати, хоча й неохоче це визнає: для пацієнтів, поневолених психічними хворобами у мурах психіатричних закладів або ізольованих від суспільства стигматизаційним вироком. Стигматизація — покладання тавра — з невмолимою неухильністю відкидає цих людей по той бік суспільства, яке вважає себе привілейованим усіма соціальними благами. Хоча б якось привернути увагу всіх нас до такого стану речей покликані акції Дестигматизації. Нехай це лише один день в році, але цей день і заходи для його відзначення мають нагадати нам, що прийняття людей з психічними розладами є одночасно і толерантністю та уважнішим ставленням до усякої «інакшості», без якої нема розвитку культури», — зазначають організатори.

Захід відбудеться о 16.00 год.

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