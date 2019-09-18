Бійка у гуртожитку львівського училища. Поліція розслідує інцидент

У Львові поліцейські проводять перевірку за фактами побиття студентів, оприлюднених у ЗМІ. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Так, 17 вересня в ЗМІ було оприлюднено відеосюжет, в якому йшлося про те, що нібито в гуртожитку одного з навчальних закладів Львова студенти третього курсу побили другокурсників.

Інформація про подію внесена в Журнал єдиного обліку. Поліцейські встановлюють усі обставини інциденту та причетних осіб. Вирішується питання правової кваліфікації.

Додамо, що йде мова про студентів Львівського вищого професійного училища технологій та сервісу.