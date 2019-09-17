Все, що потрібно знати про дитячі опіки: у Львові стартувала інформаційна акція

У Львові та області щороку майже 700 дітей зазнають опіків різних ступенів важкості, і дві третини з них потребують стаціонарного лікування у спеціалізованому опіковому центрі на базі 8-мої міської клінічної лікарні. Тому, щоб захистити малюків від травми, яка часто потребує лікування впродовж усього життя, у місті запустили інформаційно-профілактичну кампанію із запобігання опіків у дітей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Найбільше дітей отримують опіки у віці від 1 до 5 років — в період, коли вони активно пізнають світ. І це стається із вини або недогляду батьків.

«Найбільша концентрація опіків серед дітей, а це понад 60%, стається у віці від 1 до 3 років винятково через недогляд батьків. Стаються вони у побуті — на кухні і у ванній кімнаті. Достатньо гарячої води, яка міститься в одному горнятку чаю або кави, щоб спричинити важкий опік площею 30% у дитини віком до 3 років. Тому скеровуємо свої зусилля на те, щоб вчити, пояснювати молодим батькам, дорослим, як запобігти опікам. Бо опікова хвороба — це хвороба на все життя», — наголошує керівник міського управління охорони здоров’я Володимир Зуб.

Тому, щоб підвищити рівень обізнаності і відповідальності батьків за здоров’я своїх дітей, і щоб профілактувати дитячий травматизм від опікової хвороби, управління охорони здоров’я Львівської міської ради проводить щорічну акцію із профілактики опіків у дітей. Цьогоріч вона триватиме з 16 до 30 вересня.

Проте, якщо опік все-таки трапився, то дуже важливо вміти належно надати першу допомогу, адже неправильні дії дорослих у такій ситуації можуть значно нашкодити дитині.

«Якщо дитина вже обпеклася, то, для початку, треба забрати її від джерела опіку і зняти одяг. Далі слід охолодити уражену ділянку шкіри за допомогою вологої тканини або холодної води. Дуже важливо надати допомогу впродовж перших 5 хвилин, бо чим швидше охолодимо тканини — тим меншою буде глибина опіку і, відповідно, меншою буде важкість травми. В жодному разі не можна мазати шкіру спиртом, кремами чи олією, бо вони роблять плівку і можуть поглибити опік. Важливо захистити рану від інфекції — накласти чисту стерильну пов’язку на уражену ділянку тіла, і обов’язково звернутися до медичних працівників, бо самостійно визначити глибину опіків надзвичайно важко», — наголошує дитячий лікар-комбустіолог Олег Александрович.

Лікарі наголошують, що найбільш поширені опіки у дітей — це опіки кип’ятком. Далі — опіки полум’ям, електроопіки та хімічні опіки, а також опіки рослинами, зокрема борщівником.

Варто пам’ятати, що лікування опіків у дітей не завершується етапом загоєння ран. Термічна травма зумовлює формування рубців, функціональні і естетичні наслідки яких іноді потребують лікування і психологічної допомоги впродовж усього подальшого життя. А це не лише значні фінансові витрати для батьків, а й скалічене майбутнє дитини. Тому простішою і ефективнішою є профілактика, уникнення опіків.

Прості правила, які рятують життя, або як захистити дітей від опіків

Запобігання опіків кип’ятком (80% таких опіків стаються на кухні або у ванній):

Не їжте і не пийте нічого гарячого, коли дитина сидить у Вас на колінах або коли Ви тримаєте її на руках. Діти будуть тягнутися до чашки, склянки або тарілки, щоб подивитися, що в них.

Не ставте горнятка або чайники близько до краю столу.

Не використовуйте звисаючих вниз скатертин.

Слідкуйте за тим, щоб дроти електричних кип’ятильників й чайників не звисали вниз.

Готуйте їжу на далеких конфорках. Завжди ставте каструлі і сковорідки на плиту ручками назад.

Використовуйте захисну решітку для плити, щоб Ваша дитина не могла доторкнутися до гарячих поверхонь або перевернути на себе каструлі з гарячим вмістом.

Гасіть палаюче масло, накривши його кришкою. Ніколи не гасіть масло водою.

Пляшечки й каша, розігріті в мікрохвильовій печі, часто здаються лише теплими, хоча всередині обпікаюче гарячі. Тому ретельно перемішайте їжу і скуштуйте її, перш ніж приступити до годування дитини.

Не залишайте на підлозі відра, каструлі або тази з гарячою водою — діти можуть зачепитися і впасти туди

Ніколи не заливайте у ванну тільки гарячу воду, контролюйте температуру води термометром.

Не залишайте важіль змішувач в положенні «гаряча вода». При відкриванні крана дитина може обшпаритися.

Прилаштуйте до крана спеціальний термостат, який обмежує нагрівання води до 50 °C.

Заливайте в грілку воду температурою не вище 50 °C і добре закручуйте кришку.

Не залишайте дитину одну без нагляду, коли вона робить інгаляцію. Дитина може легко потягнути на себе зі столу рідину для інгаляцій разом з рушником.

Не варто недооцінювати «радіус дії» вашої дитини — він збільшується із кожним днем!

Запобігання опіків полум’ям:

Ніколи не залишайте дитину одну близько відкритого вогню, палаючих свічок і т.д.

Завжди тримайте сірники та запальнички під замком

Виходячи з кімнати, вимикайте праску і виймайте штекер з розетки.

Захистіть гарячі батареї, труби опалення і камінні печі решітками, оскільки вони можуть бути причиною контактного опіку.

Не кладіть у дитячу постіль електроковдри. Немовля, маленька дитина не може сказати, що їй стає занадто гаряче. Не затемняйте світло лампи за допомогою хустки або паперу.

Прикрашаючи новорічну ялинку замість свічок використовуйте світлові гірлянди.

Не дозволяйте дітям гратися з бенгальськими вогнями. Від іскри може загорітися одяг.

Не дозволяйте дитині гратися з петардами, феєрверками і різноманітними салютними установками: це забави для дорослих, і дітям поруч не місце.

Не можна носити хлопавки, петарди в кишені, бо вони можуть запалитися внаслідок тертя.

Клеї можуть спалахнути від найменшої іскри, якщо вони вступають у взаємодію з повітрям. Балончики з аерозолем не можна тримати поблизу відкритого вогню.

Не можна ходити по попелищі багаття, навіть якщо воно виглядає загашеним. Найчастіше воно ще гаряче.

Не забувайте: діти схильні повторювати за батьками всі пустощі.

Запобігання опіків електричним струмом:

Не можна запускати повітряних зміїв поблизу від лінії електропередач.

Вимагайте негайного ремонту дефектних електропроводів, розеток.

Необхідно оснастити електричні розетки захистом від дітей і охоронним вимикачем, який спрацьовує при появі витоку струму.

Не можна встановлювати електроприлади поблизу води.

Не наближатися до опори високовольтних ліній електропередач та трансформаторних будок, електричних дротів, які вільно лежать на землі.

Не займатися екстремальним «серфінгом» на електричці. Навіть без прямого контакту зі струмоведучими проводами електрична дуга може вразити на відстані 1−2 метри.

Попередження опіків побутовими хімічними речовинами:

Чистячі засоби і медикаменти зберігати в недоступному для дітей місці.

Отруйні або їдкі рідини ні в якому разі не дозволяється зберігати в пляшках з під лимонаду чи води.

Загальні правила:

Необхідно зробити безпечними потенційні джерела небезпеки.

Пам’ятайте що для дитини «заборонений плід солодкий». Пояснення і створення навичок — це найкращий захист: навчіть дитину, як правильно запалювати і гасити сірники, свічки, багаття, тощо.

Завжди подавайте правильний приклад: у жодному разі не лийте займисті рідини на занадто слабко тліюче вугілля гриля. Не грайте з вогнем, підпалюючи гілки передріздвяних ялинок.

Поясніть дитині, що коли починається пожежа, вона повинна тікати і голосно кричати «Пожежа!». Найчастіше замість того, щоб тікати, діти ховаються або намагаються врятувати свою улюблену іграшку.

Покажіть дитині можливі шляхи порятунку і систематично тренуйте її.

Встановіть в будинку або квартирі датчики диму. Дим такий самий небезпечний, як вогонь. При наявності диму легше дихати, повзучи по підлозі, ніж при пересуванні в повний зріст.

Завчіть з дитиною, як викликати пожежну команду: набрати номер 101, відповісти на 5 найважливіших питань — Де горить? Хто дзвонить? Що трапилося? Які ушкодження? Скільки постраждалих?

Перша допомога при опіках

При нещасному випадку негайно охолоджуйте місце опіку водою упродовж 10−15 хвилин. Вода при цьому повинна мати температуру не нижчу +15° С, інакше дитина може переохолодитися. Охолодження такою водою має й знеболюючий ефект.

Збити вогонь з дитини треба за допомогою ковдри, води або перекочуванням по землі.

При ураженні електричним струмом насамперед необхідно розімкнути електричний ланцюг.

Негайно викличте бригаду швидкої допомоги за телефоном 103.

Ні в якому разі не обробляйте опікову рану борошном, зубною пастою, маслом, спиртом і іншими «народними» методами.

Пам’ятайте про те, що ваша дитина знаходиться в шоковому стані. Не залишайте її одну до прибуття лікаря швидкої допомоги.

Зверніться за консультацією до лікаря, навіть якщо Вам здається що дитина отримала незначний опік, особливо якщо опік поширюється на одну із таких ділянок тіла: обличчя, шию, кисті, стопи, промежину, ділянки суглобів. Не можна недооцінювати важкість отриманої опікової травми — внаслідок зневоднення та болю вона може спричинити швидке погіршення стану дитини.