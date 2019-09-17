«Віртуози Львова» святкують 25-річчя

Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова» святкує своє 25-річчя і запрошує львів’ян та франківчан на свої ювілейні концерти. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Вже сьогодні оркестр виступить на сцені Львівської національної філармонії, а у четвер, 19 вересня в Івано-Франківській обласній філармонії.

Програми концертів стануть своєрідною ретроспективою, адже поєднають твори, які впродовж цих десятиліть стали для «Віртуозів Львова» надзвичайно важливими та які неодноразово ними виконувались: це відомі композиції класичної музики та «золоті» хіти із репертуару оркестру, що сформують два відділи концертів відповідно.

Серед них, «Симфонія для струнного оркестру №10 сі мінор Ф. Мендельсона, яку в свій час привіз відомий литовський диригент і наш прихильник Саулюс Сондецкіс, та яка з тих пір стала невід’ємною частиною репертуару оркестру», – розповів мистецький керівник та головний диригент «Віртуозів Львова», Сергій Бурко.

Солісти, які виступлять разом із оркестром на цих концертах, теж відіграють значну роль у розвитку колективу. Це молодий музикант Ярема Павлів, на формування якого, безумовно, вплинули «Віртуози», Ігор Мацелюх, музикант, перші виступи якого були саме із цим камерним оркестром, Андрій Карп’як, із яким колектив втілив життя чимало цікавих проектів, серед яких виконання і популяризація постаті й творів «львівського Моцарта» – Франца Ксавера.

Зокрема, «одним із перших проектів оркестру «Віртуози Львова» був проект «Три Моцарти», який звучав у багатьох країнах й став для багатьох шанувальників справжнім відкриттям», – зазначив Сергій Бурко.

Назва проекту теж не є випадковою, адже оркестр видав три компакт-диски під назвою «Музика для всіх». Вони містять три різних програми, а їх власниками стали поціновувачі у багатьох країнах світу. Вони включають «улюбленців» публіки, ті «золоті» хіти з репертуару оркестру, які впродовж років сприймалися гостями концертів «Віртуозів Львова» надзвичайно тепло!

Відсвяткуйте цю знаменну дату разом із оркестром «Віртуози Львова»! Вони неодмінно забезпечать гостям хороший настрій та ще раз подарують можливість почути улюблені композиції!

Детальніше про подію у Львівській національній філармонії за посиланням: philharmonia