В Академію сухопутних військ на міжнародну конференцію з’їхалися військові медики з 9 країн світу

У Національній академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного розпочалася 27-ма Міжнародна військово-медична конференція. У військовий заклад приїхали близько 80 військових медиків із 9 країн світу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії сухопутних військ.

Участь у заході взяли делегації військових медиків зі Сполучених Штатів Америки, Грузії, Естонії, Канади, Німеччини, Норвегії, Польщі, Угорщини та Збройних Сил України.

Як зазначив начальник Національної академії сухопутних військ, генерал-лейтенант Павло Ткачук, цьогорічна конференція традиційно стане майданчиком для поширення досвіду, ознайомлення із передовими дослідженнями, поглиблення співробітництва у військово-медичній галузі.

Впродовж чотирьох днів військові медики з різних країн обговорюватимуть питання щодо проведення післяреанімаціних заходів та заходів зі стабілізації пацієнта, лікування пораненого на рівні надання допомоги, організації реабілітації тощо. Окрім того, в ході спільної роботи учасники конференції відвідають Міжнародний центр миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ й Військово-медичний клінічний центр Західного регіону.

Фото: Академія сухопутних військ