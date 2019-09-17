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У селі на Бродівщині відкрили новий ЦНАП

Соломія Головіна

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У Бродівському районі сьогодні, 17 вересня, відкрили відділ «Центр надання адміністративних послуг Заболотцівської сільської ради». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

«Надання якісних адміністративних послуг – це запорука успішної реформи державного управління. Хочу наголосити, що на Львівщині вже працюють 42 центри, які демонструють успішну роботу. Я сьогодні хочу привітати представників громади, з чиєї ініціативи був відкритий цей центр. Це можливість не лише реєстрації громадян чи зняття з реєстрації мешканців, це також можливість реєстрації бізнесу та нерухомості, соціальних послуг, які надаються в одному місці. Це можливість створення нової сервісної служби, яка буде працювати на благо громадян», – наголосив заступник голови облдержадміністрації Юрій Холод.

Новий відділ надаватиме понад 60 послуг мешканцям за адресою: с. Заболотці, вул. Шевченка, будинок 3.

Відтак, прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками ЦНАП здійснюватиметься у одноповерховій будівлі, загальна площа якої становить 119,0 м2. Реконструкцію приміщення здійснили за рахунок коштів інфраструктурної субвенції та кошти місцевого бюджету.

Задля зручності відвідувачів, які до ЦНАП приходять разом з дітьми, облаштований дитячий куток.

ЦНАП Заболотцівської сільської ради дозволить жителям громади відчути переваги децентралізації, покращить їхню обізнаність з процесами передачі владних повноважень на місцевий рівень та підвищить активність у вирішенні питань життєдіяльності ОТГ, дасть можливість прозоро надавати адміністративні послуги, які стануть доступнішими для кожного мешканця громади, в тому числі, для людей з особливими потребами.

Зазначимо, що до кінця 2019 року заплановано розширення штату, у зв’язку із збільшенням кількості адміністративних послуг, а в 2020 році планується закупівля обладнання для виготовлення закордонних паспортів.

Фото: ЛОДА

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