У Львові відбудеться найбільша в Україні конференція з кібербезпеки OWASP UKRAIN

4–5 жовтня відбудеться найбільша Application Security конференція України – OWASP Ukraine 2019, яка збере понад 350 учасників з різних країн світу .Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Цього року у програмі не лише експертні доповіді, а й практичні воркшопи та стенди, хакінг-віледжі і не тільки.

Аби зробити цю конференцію особливою, над її створенням спільно працювали львівське, київське, дніпровське та одеське відділення світової організації OWASP.

За прикладом найбільших світових AppSec конференцій організатори розділили подію на 2 окремі дні. Зокрема, на ній відбудуться:

— Доповіді провідних спеціалістів за кібербезпеки, що сприятимуть обміну знаннями, досвідом та обговоренню нагальних питань сфери;

— Воркшопи;

— CTF (24 завдання для учасників, у ході яких вони змагатимуться цікаві призи);

— Lightning talk, або ж 5-ти хвилинні бліц-доповіді учасників.

«У підсумку ми отримаємо 28 годин корисного контенту, нетворкінгу, спілкування та розваг. Часу на сон майже не буде», — зазначають організатори.

Більше інформації на офіційному сайті owaspukraine.org та на Facebook-сторінці www.facebook.com/events/2389406344458235/

Фото: ЛМР