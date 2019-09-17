У Львові поліцейські оголосили в розшук грабіжника

Правоохоронці розшукують 41-річного львів’янина Романа Процайла за вчинення грабежу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Працівники Франківського відділу поліції оголосили в розшук Процайла Романа Володимировича, 03.09.1978 р.н., мешканця м. Львів, за скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Всім, кому що-небудь відомо про його місцеперебування, просять терміново повідомляти правоохоронців номером: (032) 238-95-51, або 102.