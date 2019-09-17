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Біля Львова рецидивіста спіймали на краденому авто

Ольга Денисяка

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Вчора, 16 вересня, чоловік з багатим кримінальним минулим викрав автомобіль Renault Fluence поблизу Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівської області.

 

«Інспектори патрульної поліції побачили схожий транспортний засіб на вулиці Городоцькій. Його зупинили, а водієві сказали повільно вийти з автомобіля, та не робити різких рухів», – йдеться в повідомленні.

У базі даних, поліцейські встановили, що чоловік має багате кримінальне минуле, а саме: судимість за розбій, поєднаний з проникненням у житло; хуліганство, з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю та цинізмом; а також втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність.

На місце події викликали слідчих. Після проведення процесуальних дій, патрульні доставили 35-річного мешканця Львівської області у відділ поліції.

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