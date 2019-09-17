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Поєднання симфонічного оркестру та моди. Чим здивує Lviv Fashion Week SS 2020

Ольга Денисяка

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Симфонічний оркестр  INSO-Lviv 10 жовтня у Fest Republic Lviv відкриватиме 24 сезон Lviv Fashion Week. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Проєкт Lviv Orchestra Fashion — це презентація нової колекції SS 2020 бренду Marta Wachholz у супроводі симфонічного оркестру INSO-Lviv, що стане головним дійством відкриття осіннього тижня моди у Львові.

«Перш за все, для мене –це цікава колаборація. Я з таким досвідом ще ніколи не стикалася. Звичайно, мене приваблює, що у Lviv Orchestra Fashion буде жива музика, і я сподіваюся, що це відкриє якісь інші можливості. Поєднання симфонічного оркестру з модою рідко трапляється, з цього може вийти щось нове, це новий experience для мене, який може перерости у цікаву співпрацю», – зауважує дизайнерка Марта Ваххольц.

Спеціально для проєкту Lviv Orchestra Fashion український композитор Іван Небесний створює симфонічну сюїту на теми відомих українських народних пісень.

За його словами, fashion-показ з оркестром виявився цікавим для нього, як композитора, бо «мода, як і музика, є одним із жанрів мистецтва, поєднання різних видів мистецтва створює мультижанровий продукт, який в умілих руках може перетворитись у високохудожній твір чи проєкт».

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