Науковця Ігоря Стасюка поховають завтра на Личаківському кладовищі

На 80-му році життя у Львові відійшов у вічність фізик-теоретик, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук Ігор Стасюк. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Парастас відбудеться сьогодні, 17 вересня, о 19.00 год у Храмі Пресвятої Трійці, що на вул. Тершаківців, 1.

Чин похорону відбудеться завтра, 18 вересня, об 11.00 год у Храмі Пресвятої Трійці. Опісля чин погребення буде на Личаківському кладовищі на полі поховань № 23.

Ігор Васильович Стасюк народився 23.09.1938 р. у містечку Бережани Тернопільської області.

Закінчив з відзнакою фізичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка (1959). Навчався в аспірантурі університету (1959—1962), захистив кандидатську дисертацію «Метод вузлових елементарних збуджень в теорії неметалічних кристалів» (1963) і до 1978 р. був доцентом кафедри теорії твердого тіла та теоретичної фізики. У 1978—1983 рр. працював у Інституті прикладних проблем механіки і математики АН УРСР. У 1983—1990 рр. — старший науковий співробітник, завідувач відділу Львівського відділення статистичної фізики Інституту теоретичної фізики АН УРСР. У 1990—2006 рр. — заступник директора з наукової роботи, від 1986 р. і дотепер — завідувач відділу квантової статистики Інституту фізики конденсованих систем НАН України. У 1996—2010 рр. — професор кафедри теоретичної фізики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Автор понад 600 наукових праць та трьох монографій.

Нагороди: Орден «За заслуги» ІІІ ступеня (2009). Премія НАН України ім. О.С. Давидова (2013). Почесна грамота Верховної Ради України (2004). Відзнака НАН України «За наукові досягнення» (2008). Почесне звання «Відмінник освіти України» (1998).