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На Донбасі загинув випускник Академії сухопутних військ

Вероніка Рой

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В п’ятницю, 13 вересня, під час бою від кулі ворожого снайпера загинув майор Михайло Цимбалістий. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії сухопутних військ.

 

Як йдеться у повідомленні, Михайло Цимбалістий був випускником Національної академії сухопутних військ 2010 року.

«З 2014 року Михайло професійно та самовіддано боронив Україну від загарбників, був відважним воїном, справжнім прикладом для підлеглих та сьогоднішніх вихованців нашого вишу. Батьки втратили турботливого сина, сестра – люблячого брата, дружина – коханого чоловіка, а вся Україна – свого відданого захисника», – написав на своїй сторінці у Facebook генерал-лейтенант, начальник Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного Павло Ткачук.

Фото: Академія сухопутних військ

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