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Львів’янин потребує допомоги для боротьби із розсіяним енцефаломієлітом

Андрій Котенський

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Львів’янин Тарас Велитяк потребує допомоги у лікуванні гострої форми розсіяного енцефаломієліту. Про це Львівському порталу повідомили товариші Тараса.

 

Боротьба Тарса із недугою триває 17 років. Ліки, які б змогли повністю здолати хворобу, наразі не винайдені, однак є якісні препарати, які заліковують симптоми.

Як відомо, Тарас Велитяк працює головним фахівцем управління ІТ підтримки користувачів департаменту підтримки ІТ систем одного із відомих банків.

Діагноз: Прогресуючий розсіяний енцефаломієліт. Цереброспінальна форма із дегенеративно-дистрофічними змінами в організмі.

«Від 2002 року він боровся з недугою власними силами, але, нажаль, на початку 2019 року відбулось загострення. Ця хвороба є невиліковною, проте можна зупинити її розвиток. Для цього необхідно кожних пів року проходити курс лікування препаратом «Окревус». Одна ампула коштує 216 тисяч гривень. Ця сума є надзвичайно великою і родина не в змозі самостійно оплатити лікування», – йдеться у повідомленні.

Не будьмо байдужі! Кожна гривня дарує Тарасові шанс на життя.

5168 7453 0299 5128 “ПриватБанк.

4149 5010 1048 7941 «Райффайзен Банк Аваль», на цю картку можна переводити кошти зі всіх банків.

Одержувач: Велитяк Тарас Ігорович.

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