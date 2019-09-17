Львів’янин потребує допомоги для боротьби із розсіяним енцефаломієлітом

Львів’янин Тарас Велитяк потребує допомоги у лікуванні гострої форми розсіяного енцефаломієліту. Про це Львівському порталу повідомили товариші Тараса.

Боротьба Тарса із недугою триває 17 років. Ліки, які б змогли повністю здолати хворобу, наразі не винайдені, однак є якісні препарати, які заліковують симптоми.

Як відомо, Тарас Велитяк працює головним фахівцем управління ІТ підтримки користувачів департаменту підтримки ІТ систем одного із відомих банків.

Діагноз: Прогресуючий розсіяний енцефаломієліт. Цереброспінальна форма із дегенеративно-дистрофічними змінами в організмі.

«Від 2002 року він боровся з недугою власними силами, але, нажаль, на початку 2019 року відбулось загострення. Ця хвороба є невиліковною, проте можна зупинити її розвиток. Для цього необхідно кожних пів року проходити курс лікування препаратом «Окревус». Одна ампула коштує 216 тисяч гривень. Ця сума є надзвичайно великою і родина не в змозі самостійно оплатити лікування», – йдеться у повідомленні.

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Одержувач: Велитяк Тарас Ігорович.