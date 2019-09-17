Львів'ян запрошують на IX Міжнародний ярмарок ретро-техніки та запчастин

На вихідних, 21–22 вересня на авторинку «Кривчиці» пройде IX Ярмарок ретро-техніки та запчастин. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Впродовж двох днів власники та поціновувачі ретро авто-, мото- та велотехніки торгуватимуть ретро-технікою, а також зустрінуться з шанувальниками ретро-культури.

«Цьогорічний ярмарок проходить уже вдев’яте і щоразу кількість учасників суттєво збільшується, а сама подія набуває особливого значення, оскільки ретро-культура є прямим свідченням нашої європейської спадщини. Радо запрошуємо усіх, як власників авто так і тих, хто цікавиться класичними авто, відвідати IX ярмарок ретро-техніки та запчастин», – розповідає президент клубу «Ретровики Львова» Андрій Гладун.

Власники авто-, мото-, велотехніки можуть взяти участь у ярмарці за попередньою реєстрацією за телефоном: +380676749206.

Фото: ЛМР