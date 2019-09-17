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Львів’ян запрошують на III вечірній забіг-феєрію

Андрій Котенський

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Завтра, 18 вересня, у Львові втретє відбудеться вечірній забіг-феєрія. Участь у забігу на 5 км візьмуть представники молоді закладів вищої освіти, які змагатимуться за перемогу разом із фіналістками конкурсів краси. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

Забіг стартуватиме о 20.00 год у Стрийському парку біля кафедри фізичного виховання Національного університету «Львівська політехніка» (вул. У. Самчука, 24). Протягом 40 хвилин учасникам доведеться подолати 2 кола дистанції загальною довжиною 5 км.

Переможці та призери визначатимуться у двох категоріях: окремо серед жінок та чоловіків. Реєстрація учасників здійснюватиметься з 19.15 до 19.45 безпосередньо на місці старту.

Очікується, що у забігу візьмуть понад 100 учасників.

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