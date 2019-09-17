Львів'ян попереджають про сильні пориви вітру

Сьогодні ввечері, 17 вересня, та на добу 18 вересня очікуються пориви західного вітру 17– 22 м/с. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

У зв’язку із сильними поривами вітру, усіх водіїв та пішоходів закликають бути обережними під час руху. Зокрема, під час сильного вітру намагайтеся не ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач та антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити. Також вітер може призвести до падіння дерев, архітектурних конструкцій, шиферу з будинків, перекидання телеграфних стовпів, тому не можна бути близько до цих об’єктів під час негоди.

Водіям транспортних засобів слід обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами.