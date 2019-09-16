ОСТАННІ НОВИНИ

За квартирну крадіжку львів’янка-рецидивістка може сісти за ґрати на 5 років

Наталя Дуляба

|

Правоохоронці затримали раніше судиму жінку, яка у Львові обікрала помешкання 61-річного чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Встановлено, що з квартири 61-річного львів’янина невідомі поцупили мобільний телефон «Сяомі», моноколесо та банківські картки, з яких в подальшому було знято 15 000 гривень. Загальна сума збитків, заподіяних чоловіку, становить 35 000 гривень.

«До скоєння злочину причетна 32-річна львів’янка, раніше судима за майнові злочини. Їй повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України (крадіжка)», – йдеться у повідомленні.

Тепер зловмисниці загрожує до п’яти років тюрми. Поліцейські вже скерували обвинувальний акт до суду.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун
Стефанія ОЛІЙНИК
Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун

Впродовж 12-22 листопада 2019 року у Львівській національній опері відбудеться П’ятий Міжнародний конкурс оперних співак...

Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...