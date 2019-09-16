За квартирну крадіжку львів’янка-рецидивістка може сісти за ґрати на 5 років

Правоохоронці затримали раніше судиму жінку, яка у Львові обікрала помешкання 61-річного чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Встановлено, що з квартири 61-річного львів’янина невідомі поцупили мобільний телефон «Сяомі», моноколесо та банківські картки, з яких в подальшому було знято 15 000 гривень. Загальна сума збитків, заподіяних чоловіку, становить 35 000 гривень.

«До скоєння злочину причетна 32-річна львів’янка, раніше судима за майнові злочини. Їй повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України (крадіжка)», – йдеться у повідомленні.

Тепер зловмисниці загрожує до п’яти років тюрми. Поліцейські вже скерували обвинувальний акт до суду.