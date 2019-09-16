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В ДТП на Яворівщині загинув 29-річний водій мікроавтобуса

Ольга Денисяка

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Вчора, 15 вересня, близько 12.45 на автодорозі «Львів-Краківець» у Яворівському районі трапилась ДТП. Внаслідок зіткнення загинув водій мікроавтобуса «Опель Віваро», водій «Форда» госпіталізований.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись мікроавтобус «Опель Віваро», яким керував 29-річний житель одного з сіл району та «Форд Галаксі», за кермом якого перебував 25-річний мешканець селища Немирів.

Внаслідок зіткнення водій «Опеля» отримав тілесні ушкодження, від яких помер дорогою у лікарню. Водій «Форда» з тілесними ушкодженнями госпіталізований.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

 

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