В ДТП на Яворівщині загинув 29-річний водій мікроавтобуса

Вчора, 15 вересня, близько 12.45 на автодорозі «Львів-Краківець» у Яворівському районі трапилась ДТП. Внаслідок зіткнення загинув водій мікроавтобуса «Опель Віваро», водій «Форда» госпіталізований.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись мікроавтобус «Опель Віваро», яким керував 29-річний житель одного з сіл району та «Форд Галаксі», за кермом якого перебував 25-річний мешканець селища Немирів.

Внаслідок зіткнення водій «Опеля» отримав тілесні ушкодження, від яких помер дорогою у лікарню. Водій «Форда» з тілесними ушкодженнями госпіталізований.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.