Українські паралімпійці вибороли 55 медалей на чемпіонаті світу з плавання

Збірна України зайняла перше місце в медальному заліку на чемпіонаті світу з плавання: 55 медалей, з яких 17 – золоті. Про це сьогодні, 16 вересня, повідомляє УНІАН.

Паралімпійська збірна України успішно виступила на чемпіонаті світу з плавання. Всього у змаганнях, які проходили у Лондоні, взяли участь спортсмени з 60 країн. Українці завоювали всього 55 медалей, з яких 17 – золоті.

Такий результат дозволив збірній України посісти перше місце в командному заліку. Крім того, напередодні паралімпієць Богдан Гриненко встановив світовий рекорд у запливі на дистанції 100 метрів – 1 хвилина і 8 секунд.

Фото: Sky Sports