ОСТАННІ НОВИНИ

Українські паралімпійці вибороли 55 медалей на чемпіонаті світу з плавання

Ольга Денисяка

|

Збірна України зайняла перше місце в медальному заліку на чемпіонаті світу з плавання: 55 медалей, з яких 17 – золоті. Про це сьогодні, 16 вересня, повідомляє УНІАН.

 

Паралімпійська збірна України успішно виступила на чемпіонаті світу з плавання.  Всього у змаганнях, які проходили у Лондоні, взяли участь спортсмени з 60 країн. Українці завоювали всього 55 медалей, з яких 17 – золоті.

Такий результат дозволив збірній України посісти перше місце в командному заліку. Крім того, напередодні паралімпієць Богдан Гриненко встановив світовий рекорд у запливі на дистанції 100 метрів  – 1 хвилина і 8 секунд.

Фото: Sky Sports

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун
Стефанія ОЛІЙНИК
Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун

Впродовж 12-22 листопада 2019 року у Львівській національній опері відбудеться П’ятий Міжнародний конкурс оперних співак...

Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...