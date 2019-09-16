У Великих Мостах 18-річна працівниця поцупила гроші з сейфу магазину

У місті Великі Мости 18-річна працівниця торгового закладу викрала з сейфу в крамниці майже 13 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.
Так, у Сокальське відділення поліції 12 вересня звернувся 23-річний мешканець райцентру, працівник мережі магазинів самообслуговування. Чоловік повідомив, що в місті Великі Мости з сейфу в крамниці було викрадено 12 800 гривень.
Правоохоронці з’ясували, що до вчинення правопорушення причетна 18-річна працівниця торгового закладу, жителька одного із сіл району.
Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 ККУ (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до трьох років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Соломія Головіна