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У Великих Мостах 18-річна працівниця поцупила гроші з сейфу магазину

Соломія Головіна

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У місті Великі Мости 18-річна працівниця торгового закладу викрала з сейфу в крамниці майже 13 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Так, у Сокальське відділення поліції 12 вересня звернувся 23-річний мешканець райцентру, працівник мережі магазинів самообслуговування. Чоловік повідомив, що в місті Великі Мости з сейфу в крамниці було викрадено 12 800 гривень.

Правоохоронці з’ясували, що до вчинення правопорушення причетна 18-річна працівниця торгового закладу, жителька одного із сіл району.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 ККУ (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до трьох років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

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