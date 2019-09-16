У Великих Мостах 18-річна працівниця поцупила гроші з сейфу магазину

У місті Великі Мости 18-річна працівниця торгового закладу викрала з сейфу в крамниці майже 13 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Так, у Сокальське відділення поліції 12 вересня звернувся 23-річний мешканець райцентру, працівник мережі магазинів самообслуговування. Чоловік повідомив, що в місті Великі Мости з сейфу в крамниці було викрадено 12 800 гривень.

Правоохоронці з’ясували, що до вчинення правопорушення причетна 18-річна працівниця торгового закладу, жителька одного із сіл району.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 ККУ (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до трьох років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.