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У Львові вшанують пам'ять євреїв, жертв табору «Янівська» та Львівського ґетто

Ольга Денисяка

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У неділю, 22 вересня, у Львові, в межах  Європейських днів єврейської культури та спадщини, низкою меморіальних заходів вшанують жертв табору примусових робіт «Янівська» та Львівського ґетто. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«У цьому році концепція заходу  в тому, щоб ми прочитали імена українських праведників народів світу. Людей, які в часи Голокосту рятували євреїв. На цьому заході ми зачитаємо імена українців та їхніх родин, які мають такий статус, адже рятували євреїв по всій Україні. І дуже символічно те, що ці імена будуть прочитані представниками єврейської громади», – зазначила директорка Меморіального музею тоталітарних режимів «Територія Терору» Ольга Гончар.

Також додала, що перед цим, проведуть екскурсію, яка розпочнеться від вулиці Татарбунарської і буде спускатися до території урочища «Піски» вул. Омеляна Ковча. Більшість людей, які живуть на районі вулиці Татарбунарської, не знають, що вони живуть в адміністративних будинках, які обслуговували табір примусових робіт «Янівська».

Програма:

  • 10:00 – Екскурсія територією колишнього табору примусових робіт «Янівська» від наукового співробітника музею «Територія Терору» Андрія Усача (вул. Татарбунарська).

Вхід вільний за попередньої реєстрації.

  • 11:30 – Меморіальний захід «Година пам’яті» – читання імен українських Праведників народів світу представниками єврейської громади Львова в Урочищі «Піски» (вул. Омеляна Ковча).

О 10:45 автобус чекатиме усіх бажаючих відвідати Меморіальний захід «Година пам’яті» біля Порохової вежі.

  • 15:30 – Перформанс «Голоси «Простору синагог» (біля синагоги Турей Загав (Золота Роза) – вшанування пам’яті мешканців міста, пов’язаних із єврейською громадою.
  • 16:30 – Меморіальний перформанс ансамблю «SHTRUDL».
  • 18:00 –Екскурсія єврейським кварталом Львова біля входу в Музей-Арсенал (вул.Підвальна, 5).

Окрім того,  з 10:00 до 18:00 в музеї «Територія Терору» діятиме виставка «Табір примусових робіт «Янівська» – індустрія терору». Де буде представлено історію табору примусових робіт «Янівська», який протягом німецької окупації 1941−1944 рр. був одним з основних центрів здійснення нацистського терору у Львові та Західній Україні.

Вхід на всі події програми вільний.

Довідково:

Янівський концентраційний табір – це табір примусової, створений нацистською владою у жовтні 1941 на вулиці Янівській (тепер –  вулиця Шевченка) у Львові, куди зганяли політичних в’язнів, військовополонених, а найбільше – євреїв.

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