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У Львові патрульні рятували нетверезого білоруса, який у готелі спав на підвіконні сьомого поверху

Наталя Дуляба

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В суботу ввечері, 14 вересня, інспектори отримали повідомленні про те, що на вул. Науковій на вікні останнього поверху готелю сидить чоловік, звісивши ноги надвір. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

Про інцидент патрульних повідомив небайдужий львів’янин. За його словами, невідомий сидів на підвіконні сьомого поверху готелю із заплющеними очима, звісивши ноги через вікно.

«Приїхавши на місце, поліцейські побачили силует чоловіка і, не створюючи шуму, підійшли до вікна та різко витягнули його. 22-річний громадянин Білорусі не зрозумів, що трапилося. З’ясувалося, що посварившись із дівчиною і перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, він не хотів йти у номер, тож вирішив провітритися та й заснув на вікні», – йдеться у повідомленні.

Патрульні провели хлопця у номер, де ще поспілкувалися з дівчиною.

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