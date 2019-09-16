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У Львові оголосили надзвичайну пожежну небезпеку

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 16 вересня, Львівський регіональний центр з гідрометеорології попередив, що по місту Львову упродовж 17–19 вересня очікується надзвичайна (5 -й клас) пожежна небезпека. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як зазначають фахівці, пожежі в екосистемах шкодять довкіллю, тваринному та рослинному світу, а дим небезпечний для здоров’я людини.

Тому суворо дотримуйтесь правил пожежної безпеки – не випалюйте суху траву, сміття та сухостій дерев, не розводьте вогнища у невідведених для цього місцях.

Нагадаємо, з початку року у Львові зафіксували понад 30 пожеж сухої рослинності.

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