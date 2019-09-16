У Бродах під час пожежі у Будинку загинув 86-річний дідусь

Вчора, 15 вересня, у Бродах о 17:13 у житловому будинку під час пожежі загинув 86-річний чоловік. Крім цього, вогнеборці врятували 4 людей, з них 2 дітей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС у Львівській області.

Як інформують рятувальники, пожежа виникла на 2-му поверсі 3-поверхового житлового будинку в м. Броди на вул. Івана Богуна, 70 «а». На момент пожежі в квартирі перебували 86-річний власник, разом із 80-річною дружиною.

«Пожежа супроводжувалася сильним задимленням в квартирі та на сходовій клітині у під’їзді. Рятувальники винесли через балкон із задимленого помешкання подружжя на вулицю та передали медикам. На жаль, власник смертельно отруївся продуктами горіння та загинув. Жінку в стані середньої важкості госпіталізовано у Бродівську центральну районну лікарню», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, вогнеборці врятували сім’ю, яка проживала поверхом вище. Матір із двома дітьми, віком 8 та 4 роки, чекали порятунку на балконі. Рятувальники за допомогою висувної драбини спустили родину й передали медикам для подальшого огляду. Від госпіталізації вони відмовилися.

Пожежу локалізовано о 17:59, ліквідовано о 18:06 в складі ланки газодимозахисної служби.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 6 кв.м. До ліквідації пожежі залучили 6 вогнеборців та 2 одиниці спецтехніки. Причина виникнення загорання встановлюється.

Фото: ДСНС