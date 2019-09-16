Сьогодні на вулиці Героїв Майдану відновлять рух транспорту

Сьогодні, 16 вересня, близько 20.00 по вулиці Героїв Майдану відновлять рух транспорту, який було обмежено від суботи у зв’язку з ремонтними роботами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У п’ятницю, 13 вересня, о 20.00 год. унаслідок руйнування каналізаційного колектора трапився провал дорожнього покриття на вул. Героїв Майдану, 5а. Рух транспортних засобів по вулиці було обмежено. Від суботи тривають ремонтні роботи.

Аварійно-відновлювальні роботи триватимуть сьогодні орієнтовно до 20.00 год. Після завершення робіт відновлять рух транспорту по вул. Героїв Майдану.

«Провал трапився на столітньому каналізаційному колекторі. Причиною руйнування є, вочевидь, тривалий термін експлуатації. Звісно, було б бажано замінити весь колектор. Будемо клопотати перед депутатською комісією про виділення коштів на капітальний ремонт колектора у наступному році», – прокоментували у ЛМКП «Львівводоканал».

Фото: ЛМР