Невідомі підпалили двері помешкання працівника ЛМР

У ніч на 13 вересня невідомі особи підпалили двері орендованої квартири, де проживає працівник департаменту «Адміністрація міського голови» Сергій Кубелко. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як зазначається, на місце події прибули відповідні служби, які зафіксували факт підпалу.

«Сергій Кубелко в цілях безпеки щодо цього інциденту написав заяву у поліцію, оскільки не виключено, що ця подія пов’язана з професійною діяльністю», – наголошують у мерії.

Правоохоронці з’ясовують причини події, що сталася.

Фото: ЛМР