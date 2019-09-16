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Невідомі підпалили двері помешкання працівника ЛМР

Соломія Головіна

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У ніч на 13 вересня невідомі особи підпалили двері орендованої квартири, де проживає працівник департаменту «Адміністрація міського голови» Сергій Кубелко. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як зазначається, на місце події прибули відповідні служби, які зафіксували факт підпалу.

«Сергій Кубелко в цілях безпеки щодо цього інциденту написав заяву у поліцію, оскільки не виключено, що ця подія пов’язана з професійною діяльністю», – наголошують у мерії.

Правоохоронці з’ясовують причини події, що сталася.

Фото: ЛМР

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